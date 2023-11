GialappaShow fa il tris ad aprile 2024

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 novembre 2023)(US Tv8) Dopo gli ottimi ascolti della prima edizione in onda fino allo scorso luglio,si è confermato anche in autunno e si appresta ad un terzo ciclo di puntate nella primavera. Lo show della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest, ha così acceso la prima serata di Tv8 (il programma va in simulcast su Sky Uno), “ammiccando” – con buona pace di Mediaset – ai fasti del mai dimenticato Mai Dire Gol. Partito il 21 maggio sfiorando 1 milione di spettatori,ha chiuso il 9 luglio con una media di quasi 800.000 affezionati, che sono valsi a Tv8 il 4.9% di share. Numeri superiori alla media di rete, che hanno trovato conferma nella seconda edizione iniziata il 16 ottobre (in onda di lunedì e non più di domenica) e vista finora da 790.000 ...