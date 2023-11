GF Vip | Giacomo Urtis si è fidanzato | l’annuncio | “Avrò due figli il prossimo anno”

(Di martedì 28 novembre 2023) In queste ore i media si stfocalizzando su, il quale ha rilasciato una lunga intervista dove spiega i suoi prossimi obiettivi di vita. Archiviata la parentesi su Fabrizio Corona, con cui si ipotizzava potesse essere nato qualcosa di importante, il chirurgo dei vip ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore accanto ad un uomo ancora sconosciuto. Tuttavia, la storia sarebbe seria a tal punto che il diretto interessato sarebbeal matrimonio e ad avere due. GF Vip: un nuovo amore nella vita diDopo aver visto sfumare l’improbabile matrimonio con Fabrizio Corona, il quale pare gli avesse chiesto la mano,si è aperto in una lunga intervista ad Adnkronos. Qui, il chirurgo dei vip ...

Matrimonio Fabrizio Corona e Giacomo Urtis? “Ci sarà!” - ex Vippone assicura e parla di “nozze del secolo”

Giacomo Urtis : “Ecco come deve essere il mio uomo ideale”. Il chirurgo dei vip risponde alle curiosità dei fan

Il chirurgo Urtis: 'Molestato a 6 anni'. E ora vuole diventare papà

Il chirurgo dei, dai coming out alle trasformazioni: 'Mi hanno cambiato radicalmente la vita'Urtis è una figura che il grande pubblico conosce non solo per essere il famoso 'chirurgo dei' ma anche ...

Giacomo Urtis: "Molestato a 6 anni, ora voglio due figli con la maternità surrogata" - Luce Luce

Giacomo Urtis: “Sono stato molestato a sei anni da mio cugino. Con Corona non finirà mai” Repubblica Roma

Giacomo Urtis, che ora è Jenny, diventa mamma di due figli: chi è il nuovo misterioso fidanzato

Chi è il nuovo fidanzato di Giacomo Urtis Il chirurgo dei Vip ha ammesso di essere pronto a diventare genitore di due figli!

Giacomo Urtis si è fidanzato: "Il prossimo anno sarò mamma". Ma non dimentica Corona

Il chirurgo dei vip ha trovato l'amore: "Spero mi chieda di sposarlo". E sogna di avere due bambini: "Il primo nel 2024".