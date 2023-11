GF | Perla fa un rivelazione a Letizia | “Ecco chi è il vip con cui sono uscita…”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha acceso gli animi all’interno della Casa. Dopo un confronto piuttosto maturo tra Greta e, la prima ha avuto modo di parlare anche con Mirko che, fino a qualche ora fa, era il suo fidanzato. Quest’ultima ha infatti deciso di lasciarlo e a breve entrerà nella Casa come nuova concorrente. Nel frattempo Mirko ha sminuito la settimana di riavvicinamento conche, demoralizzata da quanto accaduto in puntata, ha deciso di guardare al futuro. Nelle ultime ore, infatti, ha fatto alcune confidenze all’amica ...