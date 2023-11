GF | Greta si scusa con Perla e lascia Mirko | Signorini le fa proposta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 novembre 2023) Il confronto tanto acceso è finalmente andato in onda.Rossetti è andata al Grande Fratello nella puntata del 27 novembre ed ha avuto un faccia a faccia sia conVatiero, sia conBrunetti. La prima ad entrare in studio per parlare con l'ospite è stata la ragazza. Le due donne hannoto tutti senza parole in quanto hanno assunto stranamente un tono piuttosto dimesso. Decisamente più forte, poi, è stato il confronto tra l'ospite e il suo fidanzatoBrunetti. Lei ha ammesso di essere convinta che il giovane sia ancora innamorato della sua ex, e questo non è stato gradito daspiazzanella puntata del GF: le scuse inattese e i pianti Nella puntata del 27 novembre del Grande Fratello c'è stato un confronto tra ...