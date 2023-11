Germania, scontri tra tifosi e polizia a Francoforte: circa 50 feriti

Grave episodio di violenza accaduto in queste ore in, nello specifico a Francoforte . Come raccontato da diversi media tedeschi, ci sono stati dei violentitra tifosi e la polizia prima della sfida tra Eintracht Francoforte e Stoccarda. ...

Germania, scontri tra tifosi e polizia a Francoforte: circa 50 feriti ItaSportPress

Italia qualificata a Euro 2024 con lo 0-0 e un rigore negato all'Ucraina Fanpage.it

Filippo Turetta accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin non chiederà i domiciliari: parla l'avvocato

Colloquio in carcere tra Filippo Turetta e il suo avvocato in vista dell'interrogatorio di garanzia: cosa ha detto il legale del giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin ...

Germania, scontri tra ultras dell’Eintracht e polizia

Divampano gli scontri nel corso della gara Eintracht Francoforte-Stoccarda: prima violenza tra tifosi, poi contro le forze dell'ordine ...