Gemelle separate alla nascita per adozioni illegali | Ano Sartania e Tako Khvitia si ritrovano su TikTok

(Di martedì 28 novembre 2023) Ano, dueadottate illegalmente in Georgia, hanno vissuto diciannove anni senza sapere l’una dell’altra. Le due ragazze, di 19 anni, hanno abitato infatti rispettivamente a Zugdidi, sulle coste del Mar Nero, e a Tbilisi, la capitale del Paese. Entrambe ballerine, già a 11 anni si erano incontrate durante una gara di danza, nel corso della quale qualcuno aveva notato la loro somiglianza. Poi, nel 2021, un’amica dile aveva inviato un videonel quale appariva una ragazza identica a lei.aveva quindi cercato la sua sosia tra i follower dell’account che aveva postato il video, senza successo. Infine, aveva postato lo screen su un gruppo Facebook, dove un’amica della gemella lo aveva visto e aveva messo in contatto le ...

Georgia - Ano e Tako - le gemelle separate alla nascita per essere adottate illegalmente

Le femministe sono già scivolate a pagina 20 dei giornali

... subito dopo il rilascio degli ostaggi di Hamas, dopo la legge medievale che regola l'eredità della corona inglese, dopo la storia delleeterozigotein Unione Sovietica, dopo il ...

Georgia, Ano e Tako, le gemelle separate alla nascita per essere adottate illegalmente Vanity Fair Italia

Andrea Mulller sulle gemelle: Aggiornamenti sul loro stato di salute ... Tendenzediviaggio

Georgia, Ano e Tako, le gemelle separate alla nascita per essere adottate illegalmente

Per diciannove anni, una non sapeva dell’altra. Si sono ritrovate grazie a un video postato su Tik Tok, che ha messo in luce la loro straordinaria somiglianza ...

L’incredibile storia di Ano e Tako, le gemelle separate alla nascita e adottate illegalmente. Si ritrovano grazie a TikTok

Ano Sartania e Tako Khvitia sono due belle ragazze georgiane di 19 anni che fino a qualche giorno fa non sapevano di esser sorelle gemelle, separate dalla nascita. Le due abitavano in due città differ ...