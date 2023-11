“Gatto e la casa dei fantasmi” domani al Torino Film Festival

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023), mercoledì 29 novembre, al Cinema Romano di(ore 16.00) verrà proiettato in anteprima per ilE LADEI”, ildi Elisabetta Sgarbi con testo e disegni di Edward Carey. “e ladei” Il suo nuovoe ladei” nasce dalla vita quotidiana, dalla presenza di un, dalla cura per una, dalla memoria propria e dei genitori. Un lavoro che si nutre di svariate fonti, tra cui vecchie fotografie,ini in Super 8 girati dai genitori di Elisabetta, Rina Cavallini e ...