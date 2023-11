Galatasaray vs Manchester United – probabili formazioni

(Di martedì 28 novembre 2023) Dovendo evitare la sconfitta per avere qualche possibilità di accedere ai turni ad eliminazione diretta di Champions League, ilcompie il lungo viaggio verso il Rams Park di Istanbul per affrontare ilnel match del Gruppo A di mercoledì 29 novembre. I Red Devils si trovano ai piedi della classifica con un misero bottino di tre punti, mentre i padroni di casa hanno un vantaggio di un solo punto e di una posizione rispetto alla penultima settimana di gioco. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreTenere il Bayern Monaco a distanza per 80 ...

... Mino Taveri ore 21 Young Boys - Stella Rossa su Sky Sport 257 Telecronaca: Calogero Destro su Infinity Telecronaca: Alessandro Lettieri Mercoledì 29 novembre 2023 ore 18.45...

Mercoledì 29 novembre alle ore 18:45 si terrà la sfida valevole per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League 2023/24 tra Galatasaray e Manchester United . La partita sarà visibile su Sky ...

In Champions League l'arrivo della quinta giornata fa sì che si debba guardare i cartellini, perché in caso di ammonizione i diffidati avrebbero finito la fase a gironi in quanto squalificati all'ulti ...