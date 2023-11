Furto in un noto bar di Benevento | 41enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, personale dipendente del Nucleo Operativo e Radiomobile diha tratto in arresto undel posto per il reato diaggravato in unlocale di questo centro. L’uomo, giàalle Forze dell’Ordine, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un precedentedi autovettura commesso nello scorso mese di settembre. Il malvivente, alle prime luci dell’alba, dopo essersi assicurato che non vi fosse nessuno nei paraggi, con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata dell’ingresso di unbar ubicato in questa Piazza Risorgimento e, dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto la somma di 110 euro, dandosi poi alla fuga. La segnalazione al 112 di un ...