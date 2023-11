Furto in auto | un giubbotto e una sciarpa il bottino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di une di unail(magro) di unincommesso ieri sera a San Giorgio a Cremano (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato un 53enne. A notare l’uomo passeggiare in via Bachelet con fare sospetto nelle vicinanze di una Bmw un carabiniere della locale stazione, libero dal servizio, che stava rientrando a casa. All’arrivo della gazzella il sospettato viene bloccato. L’aveva il vetro del finestrino posteriore infranto e da quel momento partono gli accertamenti sull’individuo. Si tratta di un 53enne già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri lo trovano in possesso di uno zaino al cui interno i militari hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite, una piccola ...