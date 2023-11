Fugge di casa per un brutto voto a scuola nella provincia di Frosinone | ritrovato Kristian Mandatori a Ferentino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023) La comunità di, indi, è stata in allarme per la scomparsa di, un giovane di 15 anni, avvenuta ieri intorno alle 15:00. La famiglia e i volontari di Penelope Lazio hanno cercato, con il supporto della comunità cittadina, il giovane cittadino, che è statosolo questa mattina presto. La scomparsa didi: il ragazzo è residente a, prima del ritorno a, era stato visto per l’ultima volta uscire dalla sua abitazione, indossando una felpa nera e pantaloni scuri. Il ragazzo, alto 1.83 metri e con una corporatura esile, si sarebbe ...