Frontale lungo la Telesina | due feriti in ospedale | traffico in tilt

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nel primo pomeriggiola strada statale, in prossimità dello svincolo per Paupisi. Due le auto rimaste coinvolte nel sinistro: una Kia e una Jeep. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato due persone, un uomo di Piedimonte Matese e uno di Torrecuso, inentrambi in codice rosso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto anche il personale Anas per la rimozione dei veicoli dalla carreggiata. Forti rallentamenti al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.