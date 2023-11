Freddo Intenso e Precipitazioni | Meteo 1-10 dicembre

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma - La fine di novembre e l'inizio disi preannunciano gelidi in Europa, con un'ondata die neve che persiste fino all'Immacolata. Questa situazione è causata dall'arrivo di masse d'aria artica, provenienti dal Nord Atlantico e dalla Groenlandia. Gli anticicloni spostano il loro baricentro, consentendo al lobo del vortice polare artico di influenzare l'Europa, prolungando le condizioni die neve anche nella prima settimana di. La Penisola sarà coinvolta, con interferenze tra l'aria fredda artica e quella oceanica, portandonevose a quote basse al Nord e temperature al di sotto della media. Tendenza alla Seconda Decade di: Cambio di Scenario In Vista La seconda decade dipotrebbe portare un cambiamento ...