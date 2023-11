Francesco Centorame è giovanissimo ma ha già un figlio | sapete chi è sua moglie?

“Un oggi alla volta” - debutto alla regia di un lungometraggio per Nicola Conversa. Nel cast Katia Follesa - Tommaso Cassissa e Francesco Centorame

'Il Metodo Fenoglio' debutta su Rai 1: oltre 3,8 milioni di telespettatori per la serie 'anni '90' girata a Bari

Nel cast anche Bianca Nappi, Betti Pedrazzi, Gianpiero Borgia, Pio Stellaccio,Foti, Alessandro Carbonara e. La serie, sceneggiata dallo stesso Gianrico Carofiglio con ...

Francesco Centorame, da Skam a C'è ancora domani MYmovies.it

L'attore montesilvanese Francesco Centorame nel docufilm su Giorgio Gaber IlPescara

“Io, noi e Gaber” è il film evento più visto del 2023: la pellicola torna in sala

È il “film evento” più visto dell’anno con oltre 65mila biglietti venduti e per questo torna in sala per due giornate ...

“Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani torna al cinema il 12 e 13 dicembre

“Io, noi e Gaber” è stato un successo di pubblico e di critica che fin dal suo debutto alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anteprima speciale lo scorso 22 ottobre, ha conquistato ...