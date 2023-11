Fotogallery - Cosenza, treno travolge camion: morti i due conducenti

I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in località Thurio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il ...

I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d’accertamento, in località «Thurio» di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il tr ...