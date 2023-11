FOTO Incidente sul raccordo Benevento-San Giorgio del Sannio | due feriti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutostradale sulautostradale (all’altezza dell’uscita di Sandel) per cause in corso d’accertamento sono venuti a collisione un autovettura contro un mezzo meccanico. Due le persone rimaste ferite: un 28enne irpino e un 41enne partenopeo. Disagi alla circolazione e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.