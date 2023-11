FOTO Campagna contro la violenza sulle donne | doppia tappa ad Avellino della Polizia di Stato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel prosieguo delle molteplici iniziative tenutesi in occasionecelebrazionegiornata dell’eliminazionealle, che hanno registrato ampio plauso e consenso nel corso degli incontri scolastici tenutisi nei giorni scorsi nei Comuni di Ariano Irpino, Cervinara e Montella. Ladiha ulteriormente rinnovato con due appuntamenti in città, il proprio impegno nell’ambitodi sensibilizzazione permanente “…. Questo non è amore”. Protagonisti degli importanti incontri sono stati gli studenti del Liceo Scientifico Stanislao Mancini e dell’istituto Superiore Alfredo Amatucci. Gli eventi, programmati con la Questura ed i rispettivi dirigenti scolastici ...