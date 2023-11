Formati e informati | per i maturandi l' abbonamento al Foglio è in regalo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) Quest'anno ilha deciso di rivolgersi ai più giovani, a chi frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori e si prepara a sostenere l'esame di maturità. Abbiamo così riservato a tutti iun'gratuito per un anno al sito del giornale, che permetterà di accedere alla lettura di tutti gli articoli online (sono escluse le edizioni in Pdf del giorno e week end, la Review, ilSportivo i supplementi). Per attivare l'basterà seguire questi passaggi:1) Invia la copia fronte retro della tua carta d'identità e il certificato d'iscrizione dell'istituto superiore che frequenti e presso il quale conseguirai il tuo diploma di maturità nel 2024 a questo indirizzo:@il.it2) Registrati al ...