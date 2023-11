Fondazione The Bridge presenta #AGENDASALUTE e avvia percorso di riforma partecipata | sostenibile ed equa del SSN

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, martedì 28 novembre 2023 – Accessibilità, equità di accesso, sostenibilità e qualità dell’assistenza sono i cardini sui quali dovrà essere costruita la prossimadella sanità in Italia, unail più possibilee condivisa, che rilanci e sostenga uno sviluppo concreto de

Globe Theatre – Roma Capitale - Fondazione Toti - e Fondazione Proietti unite per salvaguardare questo patrimonio della città

Fondazione The Bridge e Regione Lombardia - vaccinazioni nei pazienti fragili è un'opportunità di salute

Fondazione THE BANK ETS | Pittura segreta + Michele Moro

Fondazione The Bridge presenta : #AGENDASALUTE - per una riforma partecipata - sostenibile ed equa

Turismo, tra fari e torri nasce la rete di ostelli pubblici di Puglia

Lungo la via Francigena, con il progettoRout_Net, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, ... e i due programmi d'intervento artistico, realizzati in collaborazione con laPascali : ...

Fondazione The Bridge presenta #AGENDASALUTE e avvia ... MeridianaNotizie

Fondazione Teatro di Roma, Giunta approva contributo di 1 milione ... Roma Capitale

Holestem, 60.000 firme per salvare la terapia per i bambini farfalla

"Se entro la fine di novembre non sarà completata la cessione del 100% delle quote di Holostem ad Enea Tech Biomedical - fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero per le imprese e il Made ...

Nuovo film Della Sciucca con Stefania Rocca, anteprima a Pescara

A New Comedy" (2018) nell'ambito di una serata promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo, coproduttore di entrambi i film. "Humanism!" è prodotto da HBF e presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg, storico ...