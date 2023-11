Folgorata mentre fa la doccia in un lido | morta Francesca Marino

Rimase folgorata sotto la doccia in un lido di Romagnolo, morta a 38 anni Francesca Marino

Oggi ha esalato il suo ultimo respiro dopo aver lottato per 3 anni e mezzo. E' morta a 38 anni Francesca Marino, la donna che il pomeriggio del 15 giugno del 2020 è rimastafaceva la doccia al Lido Italia di Romagnolo insieme alla nipote di 4 anni. Se i problemi per la piccola - che aveva riportato un'ustione all'orecchio con problemi di udito - si sono ...

E’ morta dopo aver lottato per più di 3 anni Francesca Marino, la donna che il pomeriggio del 15 giugno del 2020 era rimasta folgorata mentre faceva la doccia al Lido Italia di Romagnolo insieme alla ...

Dopo l'incidente, avvenuto il 15 giugno del 2020, la donna finì in coma con gravissime lesioni ed è rimasta in stato semivegetativo per quasi 3 anni e mezzo. Con lei c'era anche la nipotina, che ripor ...