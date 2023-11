Fiumicino | lite condominiale degenera | 47enne dà fuoco allo zerbino del vicino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023) Nella tarda serata di ieri a, alcuni condomini di uno stabile in via della Muratella hanno notato unaanimata tra altri due condomini. A un certo punto uno dei due, in evidente stato di alterazione, ha datoposto alla porta d’ingresso dell’abitazione deled hanno allertato il 112. Un residente, dopo aver spento l’inizio di incendio con un estintore, ha indicato l’autore del gesto ai Carabinieri della Stazione diche sono intervenuti sul posto. I militari hanno identificato l’uomo, unstraniero e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento a seguito di incendio e lo hanno affidato al personale del 118 che lo ha sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio presso ...