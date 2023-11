Fiumi di soldi per comunicare. Cassa depositi e prestiti è la Cassa Spendi e Spandi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 novembre 2023) Da. Può tranquillamente ridefinirsi così l’istituto di via Goito, guidato dal draghiano Dario Scannapieco, in cerca di rinnovo l’anno prossimo. Una partita non facile, perché in caso di conferma la premier Meloni metterebbe la firma definitiva sulla continuità nelle scelte del governo precedente, di cui formalmente stava all’opposizione. Il numero uno diScannapieco è in scadenza. E l’istituto di via Goito stanzia milioni per la pubblicità Per questo l’Istituto ha bisogno di ravvivare l’immagine, del tutto sparita negli ultimi anni, nonostante uno stuolo di circa cinquanta tra dipendenti e collaboratori alla ...