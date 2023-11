Fisherman’s Friends | recensione | una storia autentica | che mette l’amicizia al primo posto

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) La nostradi, un film ricco di musica e calore: tratto da unavera, coinvolge con le sue emozioni autentiche nonostante qualche difetto tecnico Solo un gruppo di pescatori Danny (Daniel Mays), dirigente musicale londinese cinico e dalla vita frenetica, si reca a malincuore in Cornovaglia per l’addio al celibato del suo collega Henry (Christian Brassington). Lì viene ingannato dal suo capo Troy (Noel Clarke) per cercare di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinaresche. Lì Danny è il “pesce fuor d’acqua” per eccellenza, ma cerca di conquistare il rispetto e l’entusiasmo dell’improbabile boy band composta da Jim (James Purefoy), Jago (David Hayman), Leadville (Dave Johns) e Rowan (Sam Swainsbury), lupi di mare che credono nel valore del...