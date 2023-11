Fiorentina | Nzola e Beltran non incidono | segna solo Nico Gonzelez

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Laha un problema in attacco:hanno realizzato unarete e tutto il peso è sulle spalle diGonzalez La, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha un problema in attacco. Italiano sta alternando, ma nessuno dei due riesce ad incidere. L’argentino ha giocato 11 partite (437?) mettendo a referto 0 gol. L’ex Spezia ha giocato di più – 13 partite e 711? – con unarete. Il problema in attacco condiziona il cammino della Viola, che nelle ultime cinque partite ne ha perse quattro e davanti tutto il peso dell’attacco è sulle spalle diGonzalez.