Fiorentina-Genk Conference League | 30-11-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 28 novembre 2023) Lache in casa aveva dilagato contro il Cucaricki segnando sei reti ha chiuso la parentesi diin apnea prima della sosta e sul campo dei serbi la vittoria è arrivata con il minimo indispensabile, rigore di Nzola nella fase iniziale della partita che non ha avuto uno svolgimento indimenticabile. Sei punti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fiorentina : bevande alcoliche e fumogeni vietati per la partita di Coppa con il Genk

Calcio: Conference League, olandese Kooij arbitra Fiorentina - Genk

L'olandese Joey Kooij è l'arbitro designato per, match valido per la quinta giornata del gruppo F di Conference League, in programma giovedì 30 novembre alle ore 21 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Fiorentina-Genk, ecco chi arbitrerà il match del Franchi Viola News

Diretta Fiorentina-Genk: formazioni, come vederla in tv e live streaming DAZN

FIO-GENK, Ecco dove vedere la sfida: sarà in chiaro

Fiorentina-Genk match di Conference League in programma giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21:00 sarà trasmessa in chiaro. La gara sarà infatti visibile in televisione su TV8 e su Sky Sport, ma anche ...

Conference League, al Franchi servono punti qualificazione: dove vedere Fiorentina-Genk in Tv e in streaming

Dove vedere Fiorentina-Genk in Tv e in streaming potrebbe interessare tutti i gli appassionati di calcio del nostro paese perché la partita in caso di vittoria della Viola regalerà l’accesso ai quarti ...