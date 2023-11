Fiorello | “Alemanno si tatuerà il Che che fa il saluto fascista”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023)nel nuovo appuntamento con Viva Rai 2 andato in onda stamattina ha lanciato un attacco ironico sul ritorno di Giannicon il nuovo partito creato con Marco Rizzo.sul nuovo partito diIl programma mattutino condotto dacon Fabrizio Biggio e Mauro Casciari in diretta dal Foro Italico ha visto uno spazio aperto sulla politica e sulla vittoria di Roberto Saviano contro CasaPound. Lo showman in merito alla creazione del nuovo partito Indipendenza ad opera di Giannicon Marco Rizzo: “Era di estrema destra, poi si è spostato a destra e quindi al centro, poi è tornato a destra… insomma, la politica è così. Si è messo con Rizzo che era a sinistra, i due mentre si spostavano di qua e di là si sono scontrati e si sono presentati. E’ un ...