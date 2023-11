Filippo Turetta | “Sono affranto per la tragedia che ho causato Ma sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro”

Filippo Turetta si avvale della facoltà di non rispondere ma confessa in lacrime : «Ho ucciso Giulia»

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ammette l'omicidio e piange TGCOM

Filippo Turetta si mette a piangere di fronte alla gip dicendo: “Ho ucciso la mia fidanzata”. Ma non risponde… la Repubblica

Turetta, la confessione in lacrime: "Ho ucciso Giulia"

Nel corso dell’interrogatorio con la gip, per Filippo Turetta confessione in lacrime come dichiarazione spontanea, nonostante la facoltà di non rispondere.

Filippo Turetta come sta La confessione al Gip: «Più volte avevo il coltello alla gola»

Filippo Turetta, in carcere a Verona, oggi ha confermato le ammissioni rese alla polizia tedesca sull'omicidio di Giulia Cecchettin con dichiarazioni spontanee al gip. Lo ha ...