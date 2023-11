Filippo Turetta scoppia in lacrime e ammette | Ho ucciso Giulia

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI -ha ammesso davanti al gip di averla ex fidanzataCecchettin. Il giovane ha reso dichiarazioni spontanee, scegliendo di non rispondere alle domande, e ha confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca. Lo ha riferito il suo difensore, Giovanni Caruso. Il 21enne, secondo quanto si apprende, ha poi lasciato la stanza in. Per, arrestato in Germania dopo una fuga di mille chilometri, poteva essere l'occasione per fornire la sua versione dei fatti. L'avvocato Giovanni Caruso, dopo l'incontro con il suo assistito, ha detto ieri ai giornalisti che non avanzerà alcuna istanza al Tribunale del Riesame, nemmeno per ottenere gli arresti domiciliari che molto difficilmente sarebbero accolti. E neppure ha fatto cenno a una possibile ...