Filippo Turetta oggi davanti al gip L’avvocato | “Non chiederò i domiciliari”

(Di martedì 28 novembre 2023) L’inchiesta sull’omicidio di Giulia Cecchettin potrebbe essere giuntaa un punto di svolta. Questa mattina alle 10 l’ex fidanzato, arrestato in Germania dopo una fuga di mille chilometri, sarà chiamato a dare la sua versione dei fatti nell’interrogatorio di garanziaal gip Benedetta Vitolo. Tre le strade possibile che ha l’indagato, difeso da Giovanni Caruso: rispondere al magistrato, restare il silenzio oppure rendere dichiarazioni spontanee. Dopo averlo incontrato nel carcere di Verona, il legale ha fatto riferimento esplicito con i giornalisti solo alle prime due opzioni: “Non anticipo alcunché per rispetto dell’autorità giudiziaria, se si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere”. L’incontro in cella di ieri tra lo studente ventunenne e il penalista è durato circa tre ore. ...