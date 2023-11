Filippo Turetta non risponde al gip in carcere | l’interrogatorio di garanzia si chiude subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) È durato meno di mezz’oradiindi, il 22enne di Torreglia (Padova) accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin e arrestato in Germania il 19 novembre. Il pm di Venezia Andrea Petroni e la gip Benedetta Vitolo sono usciti intorno alle 10:30 dal penitenziario di Verona, dove avevano fatto ingresso poco prima delle 10: il giovane, una volta esaurite le formalità, si è avvalso della facoltà di nonre. Non si sa se abbia reso dichiarazioni spontanee. La strategia del silenzio è stata con ogni probabilità decisa dall’avvocato di, Giovanni Caruso, che aveva bisogno di tempo per studiare gli atti d’indagine ricevuti solo ieri. I reati contestati sono l’omicidio volontario, aggravato dalla ...