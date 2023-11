Filippo Turetta non risponde al gip | confessa l’omicidio e piange | “Ho ucciso Giulia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Si è avvalso della facoltà di nonre, sottoposto al primo interrogatorio di garanzia. Lo studente di 21 anni, arrestato in Germania dopo una lunga fuga, è in carcere a Verona con l’accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzataCecchettin. Assistito dall’avvocato Giovanni Caruso, non ha risposto alle domande del gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Ma ha reso dichiarazioni spontanee confermando. Cecchettin,in aula nonal gip Il ‘rito’ è durato meno di mezz’ora, iniziato intorno alle 10, alle 10,30 gip e giudici sono usciti. “Non anticipo alcunché rispetto all’interrogatorio per rispetto all’autorità giudiziaria”, aveva detto ieri il legale didopo ...