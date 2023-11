Filippo Turetta | l’avvocato rompe il silenzio dopo averlo incontrato in carcere

Leggi su tvzap

(Di martedì 28 novembre 2023) È programmato per questa mattina alle 10, l’interrogatorio di garanzia di, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, sabato 11 novembre. Ieri sera il ragazzo ha avuto modo di parlare con il suo avvocato, Giovanni Caruso che non ha voluto rivelare sesi avvarrà della facoltà di non rispondere o farà una dichiarazione spontanea, ma di una cosa è certa.. Vediamo cosa ha dichiaratoCaruso. Leggi anche:, il parere del giudice: quanti anni potrebbero dargli Leggi anche:illa morte di Giulia per la prima volta: cosa succede orail ...