Filippo Turetta e l' infermità di mente parziale | dal disturbo di personalità narcisistica allo stato passionale | le condizioni

Non spiega, non d dettagli, ammette l'omicidio di Giulia Cecchettin, come aveva gi fatto davanti alla polizia tedesca, anche perch di fronte alle prove c'era poco da fare. Per fa un passo in pi ...

Filippo Turetta e l'infermità di mente parziale: dal disturbo di personalità narcisistica allo stato passional ilmessaggero.it

La confessione di Filippo Turetta su Giulia Cecchettin nell'interrogatorio: "Non so cosa è scattato in me"

Quella di martedì 28 novembre è stata la giornata dell’interrogatorio di Filippo Turetta davanti ai magistrati veneziani sul caso legato alla morte di Giulia Cecchettin. Il giovane, davanti al gip ...

Cecchettin: Turetta confessa, 'sono affranto, pagherò per aver ucciso Giulia'/Adnkronos

Filippo Turetta, 22 anni il prossimo 18 dicembre, sceglie con cura le parole da pronunciare davanti al gip di Venezia Benedetta Vitolo. Confessa, ma lo fa senza mai dire il nome di Giulia Cecchettin, ...