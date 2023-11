Filippo Turetta ammette l’omicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 novembre 2023) L’interrogatorio di garanzia dinel carcere di Verona si è svolto il 28 novembre e si è concluso dopo circa mezz’ora. Il giovane, reo confesso deldella sua ex fidanzata, 22 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha pianto. Tuttavia, ha spiegato il suo avvocato, ha “ritenuto doveroso rendere dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca“. Ovvero di aver ucciso. Di fronte a lui il Giudice per le indagini preliminari, Benedetta Vitolo, il pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo, e il legale del ragazzo, Giovanni Caruso. Stando all’ordinanza cautelare,è accusato di omicidio volontario aggravato dal fatto che la relazione affettiva era ...