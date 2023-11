Femminicidio di Angela Avitabile | assolto l’uomo che l’ha uccisa

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 novembre 2023) . Per lui riconosciuto il vizio totale di mentela sera del 22 aprile del 2022 fua coltellate nella loro casa a Rimini dal marito Raffaele Fogliamanzillo. Oggi,è statoper vizio totale di mente dalla Corte D’Assise di Rimini. Fogliamanzillo, 62 anni, dovrà trascorrere i prossimi 20 anni in una Rems (una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Dalle indagini si è appreso cheera stato a lungo seguito dal centro di salute mentale di Rimini. Il pm titolare del fascicolo Luca Bertuzzi dispose infatti una perizia psichiatrica. Secondo dottor Renato Ariatti, l’imputato soffre di «un disturbo delirante paranoide tale da renderlo socialmente pericoloso». Tuttavia, molti dei familiari della coppia, tra cui la figlia della coppia ...