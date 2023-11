Femminicidio ad Andria | seconda tragedia in un giorno | uccide la moglie davanti ai figli

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Giornata drammatica. Due femminicidi e un terzo sventato per miracolo. Ad, in Puglia, una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito. Dopo l’omicidio, avvenuto nell’abitazione della coppia, l’uomo ha chiamato il 118 per confessare il delitto. Al telefono ha detto: “Ho accoltellato mia, venite”. Sono subito arrivati i carabinieri per le indagini. All’assassinio hanno assistito i duedei coniugi, entrambi minorenni. Unache si inserisce in una giornata tristissima di violenze reiterate alle donne. Femminicidi, un tragico martedì 28 novembre Neanche il tempo di superare il dolore e lo sconcerto per l’uccisione di Giulia Cecchettin, che in rapida successione altri episodi drammatici sono susseguiti. Sono passati solo tre giorni dalle manifestazioni in tutta Italia contro la violenza sulle ...