Femminicidi | la teoria del consigliere bolognese di Fi | “Serve educazione per ricordare all’uomo che non è solo istinto” Bagarre in Aula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Momenti di tensione stellare ieri pomeriggio durante il Consiglio comunale di Bologna dedicato alla violenza contro le donne. La miccia della, che si è interrotta per qualche minuto per sedare gli animi, è l’intervento del capogruppo di Forza Italia Nicola Stanzani, il quale, dopo un lungo e compunto preambolo rigorosamente letto dallo smartphone, respinge l’addebitamento delle violenze di genere al patriarcato, che bolla come motivazione ideologica. Ed espone la sua curiosa: “Dobbiamo partire dalla realtà e andarci a fondo. C’è qualcosa di apparentemente atavico che muove gli autori die ancor prima un atteggiamento aggressivo e prepotente di molti uomini nei confronti delle donne. Ma da dove arriva? La verità è che noi essere umani siamo animali. Senza offesa per nessuno, è così. La nostra specie appartiene ...