Feldi-Barcellona | inizia l’elite round di champions league

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMeno otto. Sono i gradi che hanno accolto il Città di Eboli in quel di Riga, Lettonia, dove domani alle ore 15 italiane (16 in Lettonia) aprirà il girone di Elitèdi UEFA Futsalcontro ilFutsal di Jesus Velasco. Una sfida da sogno per le volpi, se qualche anno fa qualcuno avrebbe pensato ad un match tra i rossoblù e i blaugrana probabilmente molti avrebbero sorriso pensando a un sogno lontano, ad una fantasia. Ma, oggi, quel sogno di giocare contro una delle squadre più forti d’Europa è ad un passo dal diventare realtà. Se i sogni son desideri, il desiderio del presidente Gaetano Di Domenico di portare la sua Eboli nell’elitè del futsal europeo si è già realizzato, perchè arrivare per il secondo anno consecutivo tra le migliori 16 d’Europa è un qualcosa che ...