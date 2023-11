FdI scende sotto quota 29 per cento. Stabile il Pd

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) Nessun grosso smottamento, ma Fratelli d'Italia nell'ultima settimana ha perso uno 0,4 pernei consensi. Lo registra l'ultimo sondaggio realizzato da Swg e reso noto lunedì sera durante il Tg La7. Il partito della premier Meloni, quindi,di nuovo29 per, che oramai sembrava assodata. Complice forse anche il caso che ha coinvolto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che settimana scorsa ha chiesto che il Frecciarossa dove viaggiava si fermasse in una stazione non prevista., invece, la situazione del Partito democratico. che si ferma al 19,4 per, esattamente come sette giorni fa. Ma la rilevazione è precedente alla manifestazione di settimana scorsa organizzata dalla rete di "Non una di meno", che ha visto ...