Fantasmi al GF? Grecia Colmenares in lacrime | “Uno spirito mi abbracciava”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 novembre 2023) Anche quest’anno pare ci sia qualche fantasma al Grande Fratello. Come ogni edizione che si rispetti, infatti, c’è sempre qualcuno che dice di aver avuto degli avvistamenti. Stavolta, la protagonista di questa esperienza mistica è stata. Dopo la diretta di ieri sera del GF, infatti, la donna si è recata in cucina insieme ad Anita Olivieri per mangiare un panino. Ad un certo punto, però, è accaduto qualcosa di inspiegabile. Il racconto spiazzante dial GFpare abbia avuto un’apparizione dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF. La donna si trovava in cucina insieme ad Anita quando, improvvisamente, si è voltata di botto. La Olivieri è rimasta spiazzata, ed ha chiesto acosa fosse successo. La ...