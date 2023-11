(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – Preparativi in corso per la terza Edizione del Sanremo Cristian2024. Unche ha, nel corso delle due precedenti edizioni, reso celebri diversi concorrenti: il vincitore della prima edizione Frà Vinicius, il terzo classificato, il rapper Shoek, la vincitrice del premio della critica della seconda edizione Federica Paradiso, la quale con la sua canzone è stata ospite di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e Padre Luca Arzenton che ha sottoscritto un contratto discografico con una prestigiosa etichetta discografica della. La canzone cristiana si sta affermando nel mercato discografico italiano grazie al contributo deldella Canzone Cristiana ideato e diretto dal cantautore e Direttore artistico ...

Fabrizio Venturi: Festival cristiano trampolino per la Christian Music

...canzone cristiana si sta affermando nel mercato discografico italiano grazie al contributo del Festival della Canzone Cristiana ideato e diretto dal cantautore e Direttore artistico. ...

Sanremo, il Festival della Canzone Cristiana di Fabrizio Venturi Affaritaliani.it

Il cantautore Fabrizio Venturi: "La campagna Senzatomica per il ... Adnkronos

Sanremo, al via il 7 febbraio il Festival della Canzone Cristiana

Come in occasione delle passate due edizioni, si terrà in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana il Festival della Canzone Cristiana, manifestazione dedicata alle opere musicali di ...

Sanremo, il Festival della Canzone Cristiana di Fabrizio Venturi

Sanremo, 28 novembre 2023 - Preparativi in corso per la terza Edizione del Sanremo Cristian Music Festival 2024 ...