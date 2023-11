Fabrizio Corona su Totti e Blasi | “Tradimenti reciproci Ma lui la ama ancora”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionetorna alla carica. In seguito all’uscita di Unica, il docufilm in cui Ilaryracconta la sua verità sul tradimento e la successiva fine del matrimonio con Francesco, l’ex re dei paparazzi ha voluto pronunciarsi sulla questione. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram,ha svelato quelle che, a detta sua, sarebbe le “menzogne” rivelate da Ilary nel documentario Netflix e alcuni dettagli inediti sulla relazione tra i due. Inoltre l’ex re dei paparazzi – oggi libero ...