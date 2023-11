Fabbian | «Il gol una bellissima sensazione Faccio tutto il possibile»

Leggi su inter-news

Giovanni, giocatore decisivo per il Bologna quest'oggi e di proprietà in parte dell'Inter, ha commentato il suo gol contro il Torino su Dazn. GOL – Giovanniè entusiasta del secondo gol segnato in stagione con il Bologna al primo anno di Serie A: «Il gol e il quinto posto sono bellissime sensazioni. Ovviamente noi ci facciamo trovare pronti sempre, l'importante è dare il massimo e fare quello che dice il mister. Thiago Motta ci sta chiedendo di essere squadra, noi siamo uniti e credo sia molto importante per ottenere risultati. Io ho cercato di fareilper essere al 100% ed essere a disposizione della squadra».