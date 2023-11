F1 | test Abu Dhabi | Ocon il più veloce e Sainz quinto

F1: Ocon su Alpine il più veloce nei test ad Abu Dhabi

...Esteban Ocon su Alpine ha chiuso al primo posto la classifica dei tempi deidi Formula 1 svoltisi oggo sul circuito di Yas marina, sede domenica scorsa dell'ultima gara stagionale, il Gp di...

A Ocon i test F1, Sainz chiude quinto: i TEMPI Sky Sport

Test Abu Dhabi: danno sulla Mercedes, incidente per Russell Autosprint.it

F1 | Ocon svetta nella giornata di test ad Abu Dhabi

F1 Test Abu Dhabi - Esteban Ocon ha chiuso al comando la giornata di test post-season sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Nel corso del pomeriggio, il francese della Alpine è riuscito a issarsi ...

Delays, mysterious crash and Esteban Ocon fastest: What happened in F1’s post-season Abu Dhabi test

Esteban Ocon topped the timesheets in F1’s post-season test on the final day of track running for 2023 in Abu Dhabi.