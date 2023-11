F1 | Max Verstappen chiude il 2023 instaurando la supremazia più marcata di sempre Però un record gli è sfuggito!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Maxha saputo esprimere, nell’arco del, lapiùdiin settantaquattro anni di storia del Mondiale di Formula Uno. I numeri sono mostruosi e testimoniano come la stagione dell’olandese sia stata clamorosa, verosimilmente irripetibile, poiché il Cannibale è stato in grado di battere in maniera pressoché contemporanea tutti irelativi alla superiorità del singolo. Le 19 vittorie in 22 gare apportano una percentuale di successo pari all’86,4%. Significa aver migliorato oltre ogni equivoco di sorta il primato dell’Alberto Ascari del 1952, che conquistò 6 degli 8 appuntamenti validi per quel Mondiale. Cionondimeno, l’Italiano disertò un GP (quello di Svizzera), imponendosi dunque in 6 partenze su 7 (85,7%). Parliamo di decimi e la sostanza è ...