F-Zero 99 | modalità classica in arrivo | funzionerà come l’originale su SNES

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 novembre 2023) Captain Falcon viaggia così veloce da andare indietro nel tempo fino allo: ecco la, inper F-99 Se la penultima puntata della nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe vi ha messo voglia di mettervi al volante su Nintendo Switch ma senza alcun idraulico di mezzo, F-99 potrebbe fare al caso vostro: gli abbonati a Nintendo Switch Online riceveranno ladomani stesso, 29 novembre, per gareggiareai tempi delsu. In modo analogo a quanto avvenuto in passato con Tetris 99, anche qui gli elementi da battle royale vengono meno in favore di un’esperienza più autentica. Si gareggerà comunque online, ma il numero di partecipanti sarà ...