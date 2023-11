EY Italia | fatturato record a 1 | 1 miliardi di euro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – EYregistra una crescita del valore della produzione consolidato netto del 20% rispetto all’anno fiscale precedente, toccando ildi 1,1dinell’anno fiscale con termine al 30 giugno 2023. “In un contesto di permacrisi, impattato da fattori geopolitici e macroeconomici, EYha risposto alla non linearità di questi anni con risultati straordinari e chiude il piano triennale con una crescita netta del 50% nei 3 anni di gestione di Massimo Antonelli, con un contributo equilibrato da parte di tutte le linee di business aldell’organizzazione. Una crescita equilibrata legata al processo di integrazione di competenze quale driver distintivo del posizionamento sul mercato e della creazione di valore per i clienti”, si legge in ...