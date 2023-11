Expo 2030 | vince Riad | Roma terza con 17 voti

"Let's' come 2 Rome" - la Capitale si presenta al Bie per vincere Expo 2030

"Let's' come 2 Rome", la Capitale si presenta al Bie per vincere Expo 2030

...dove i membri dell'organizzazione intergovernativa (composta attualmente da 182 Stati) che gestisce le Esposizioni universali e internazionali oggi devono decidere per l'aggiudicazione dell'

Expo 2030 a Riad, Busan seconda. Roma terza con soli 17 voti. Il verdetto a Parigi ilmessaggero.it

Expo 2030 assegnato a Riad: Roma battuta anche da Busan, è terza con appena 17 voti Il Fatto Quotidiano

Expo 2030 a Riad, Roma terza con solo 17 voti

L'Expo 2030 si terrà a Riad, in Arabia Saudita. Niente da fare per la candidatura di Roma, che ha ottenuto appena 17 voti ed è stata sconfitta anche da Busan, in Corea del Sud (29 voti). Per la ...

Expo 2030, Roma è fuori con appena 17 voti. Ha vinto Riad (Arabia Saudita) e poi Busan (Cina)

Roma è fuori da Expo con appena 17 voti. Riad è la candidata che ha vinto con 119 voti. Busan ha ottenuto 29 voti. ( ...