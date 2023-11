Expo 2030 va a Riad | Roma flop | ultima con 17 voti

(Di martedì 28 novembre 2023)trionfa con 119 preferenze, seconda Busan con 29trionfa con 119 preferenze, seconda Busan con 29diper. L'organizzazione dell'Esposizione Universale va ache stravince ottenendo 119al primo turno. Non ci sarà infatti il ballottaggio., ètra i tre finalisti con solo 17, ben 12 in meno di Busan, che ne conquista 29. Gli stati membri del Bie, sottolinea le Bureau dessitions, "hanno eletto al primo turno l'Arabia Saudita come Paese che ospiterà l'. Congratulazioni a". La delusione di ...

Expo 2030, la vittoria di Mbs con vista sui Mondiali del 2034

Dalla vittoria ulteriore spinta alla realizzazione dell'ambizioso programma per diversificare l'economia del regno riducendo il ruolo del petrolio L'assegnazione a Riad come sede dirappresenta un successo per Mohammed bin Salman, il leader 'de facto' dell'Arabia Saudita, e una spinta ulteriore alla realizzazione di 'Vision', l'ambizioso programma per diversificare ...

Expo 2030, arrivano le delegazioni. Ci sono Bebe Vio e Impacciatore

Nelle immagini, l'arrivo del sudcoreano Ban Ki-moon, ex Segretario generale delle Nazioni Unite, insieme al sindaco di Busan Park Heong-joon; di Ibrahim al-Sultan, presidente della Commissione reale ...

Expo 2030, la delusione del governo per il terzo posto. Il nodo degli alleati Ue: chi (non) ha votato per Roma

Delusione, rabbia. Le bocche sono cucite ma parlano gli sguardi. A Palazzo Chigi attendevano con ansia e scetticismo il responso di Expo 2030. La sfida finale tra Roma, Riad e la coreana Busan per ...