Expo 2030 Sinner | L’Italia incarna il valore dello sport

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) “Io provo a non mollare mai quando gioco a tennis a prescindere dal punteggio. Do il meglio di me dentro e fuori dal campo. Sono felice di essere con voi soprattutto dopo la vittoria della Coppa Davis.il, della società e dell’umanità che sono al cuore della nostra proposta. Nel tennis devi vincere due set come il numero che puoi votare oggi, per Roma”. Il campione di tennis italiano Janniklo dichiara in un videomessaggio ai delegati dei paesi membri del Bie che voteranno la città vincitrice di, oggi a Parigi. (Fla/ Dire)